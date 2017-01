Index Dow Jones Industrial Average -0,37 % na 19732,4 b. Index S&P 500 -0,360053 % na 2263,71 b. Index Nasdaq Composite -0,25 % na 5541,654 b. Americké trhy zakončily obchodování mírnou ztrátou; akcie Netflix na nových maximech +3,8 %. Růst výnosů dluhopisů negativně ovlivnil především akcie vyplácející vysokou dividendu. Americký dolar smazal denní zisky, které byly vytvořené po komentáři Maria Draghiho o nediskutovaných změnách monetární politiky. Konkrétně uvedl, že „zde nejsou přesvědčivé známky o rostoucím trendu inflace“. Americký dolar začal smazávat zisky, když budoucí americký ministr financí Mnuchin uvedl, že dolar je „velmi, velmi silný“. EUR/USD 1,0658 (euro posílilo o 0,26 %) navzdory holubičímu komentáři Draghiho. Společnost Netflix ve 4Q zvýšila počet předplatitelů o 7,05 mil., zatímco za celý rok se jednalo o nárůst o 19 mil. předplatitelů. Netflix v současné době provozuje služby ve více než 190 zemích. Akcie vzrostly na nová maxima s téměř 4 % ziskem. Ropa WTI uzavřela výše a smazala většinu ztrát po reportu o stavu zásob podle EIA. Cena zlata klesla o 1 % k 1200 dolarům za unci.Vojtěch CinertFio banka, a.s.