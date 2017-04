Americký Du Pont v prvním čtvrtletí pozitivně překvapil

25.04.2017 13:40

Chemický koncern Du Pont si v úvodu roku vedl nad očekávání. Výsledky Du Pont za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 7,743 7,509 7,405 Čistý zisk (mld. USD) 1,533 -- 1,058 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,64 1,392 2,26 Obrat Du Pont meziročně vzrostl o 5 procent, EPS o 9 procent na 1,52 USD na akcii (dle GAAP). Dařilo se zejména díky vyšším tržbám v oblasti zemědělství (semena, pesticidy), která zvrátila dlouhodobý pokles. Zemědělství rostlo o 4 procenta, z hlediska regionů se dařilo Latinské Americe, v USA (sójová semínka) či Evropě (slunečnice). Hrubá marže byla meziročně výše o 80 b.b. Společnost čeká na schválení fúze s konkurenční Dow Chemical, dokončení transakce se očekává na konci léta. Následně je plánováno rozdělení do třech veřejně obchodovaných entit podle specializace: zemědělství, plasty a speciální materiály. Akcie DD dnes v premarketu připisuje 0,8 %. Oficiální zpráva zde. EI du Pont de Nemours & Co (DD) na 79,37 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 68,8 P/E 20,5 Vývoj za letošní rok (%) +8,1 Očekávané P/E 21,5 52týdenní minimum (USD) 61,1 Prům. cílová cena (USD) 88,7 52týdenní maximum (USD) 82,4 Dividendový výnos (%) 1,9 Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.