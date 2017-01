Americký index Dow Jones v zeleném a překonal hranici 20 000 bodů.

25.01.2017 20:00

Index Dow Jones +0,78 % na 20068,55 b. Index S&P 500 +0,69 % na 2295,85 b. Index Nasdaq Composite +0,84 % na 5647,859 b. Americké akciové trhy otevřely v zeleném a index Dow Jones hned v úvodu překonal magickou hranici 20 000 bodů. Index se tak dotkl historického maxima a navázal tak na růstovou šňůru, která byla započata již v listopadu minulého roku 2016. Dnešní den je na data poměrně strohý a za pozornost stojí report týdenní změny zásob ropy dle agentury EIA., kde zásoby ropy za minulý týden se posunuly výše o 2,84 mil. barelů, když očekávání trhu bylo pouze 2,5 mil. barelů. Na tuto skutečnost zareagovala WTI a posunula se z červených čísel do zeleného a současně se usadila na ceně více než 53,2 USD za barel. Tato situace vyhovuje těžebnímu ropnému sektoru a tak do kladných čísel obchoduje Exxon Mobil. Corp. ( XOM ) 0,52% a výrobce těžní techniky Schlumberger ( SLB ) posiluje o necelých 0,45% a také konkurenční Halliburton ( HAL ) přidává necelých 1%. Své výsledky dnes reportovala těžební společnost Freeport-McMoRan ( FCX ), které nedopadly v souladu s odhady analytiků a titul oslabuje o -5,5%. Naopak s celkovým růstem ceny akcií a překonání hranice 20 tis. bodů u indexu Dow Jones se nedaří sektoru zlata, které pro investory v době rizika představuje klidný přístav. Cena zlata se dnes dostala pod úroveň 1 200 USD/Troj. Unci a proti včerejšku ztrácí 12,3 USD tj. -1,02%. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zla a tak kanadský těžař zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ) obchoduje slabší o -1,3% a konkurenční Eldorado Gold Corp. ( EGO ) je slabší o necelá -2,4%. Za zmínku stojí ze sektoru farmacie švýcarská farmaceutická společnost Novartis ( NVS ), která dnes reportovala výsledky za 4Q roku 2016 a představila investorům program zpětného odkupu akcií v celkové výši 5 mld. USD. Pro investory navrhuje vedení společnosti dividendu za rok 2016 ve výši 2,45 CHF na akcii, což představuje nárůst o 2%. Společnost reportovala lehký pokles tržeb, ale představila solidní výhled na rok 2017. Akcie posilují o necelá 1,9% Solidní výsledky dnes představila čínská společnost Alibaba ( BABA ) za 4Q 2016. Čistý zisk 9,02 CNY na akcii při tržbách 53,2 mld. CNY. Alibaba tak překonala očekávání trhu a současně management zvýšil výhled na celý fiskální rok , kde nyní očekává růst tržeb o 53% r/r, když doposud to bylo jen 48%. Růstu indexu přispívá také americký výrobce letadel Boeing ( BA ), který také reportoval výsledky za 4Q roku 2016. Výsledky překonaly veškeré odhady a program Boeingu 787 se poprvé dostal do kladných hodnot. Celkový obrat sice klesl o 1,2%, ale společnost očekává pro letošní rok EPS na úrovni 10,25 – 10,45 USD při obratu 90,5 – 92,5 mld. USD. Management společnosti v roce 2017 očekává růst cash flow a také zisku. Akcie přidávají necelých 5%. Index S&P 500 +0,69 % na 2295,85 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,5 % Reality -0,8 % Průmysl +1 % Telekomunikace -0,1 % Informační technologie +0,9 % Utility 0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Seagate Technology (STX) +18 % Textron (TXT) -10 % Rockwell Automation (ROK) +7,1 % CA (CA) -5,9 % Western Digital Corp (WDC) +5,4 % Freeport-McMoRan (FCX) -5,5 % Hanesbrands (HBI) +5,0 % State Street Corp (STT) -3,9 % Boeing (BA) +4,8 % Navient Corp (NAVI) -3,8 % Luboš Bedrník, Fio banka, a.s.