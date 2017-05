Americký index S&P 500 zakončil klidnou seanci v záporu

12.05.2017 22:06

Americké indexy se v klidné páteční seanci pohybovaly převážně v červených číslech. S&P 500 odepsal přes desetinu procenta, podobně tomu bylo i u bluechipového Dow Jones IA. Nejlépe se dařilo technologickému Nasdaq Composite (+0,09 %). S poklesem hlavních indexů rostly utility a mírně se dařilo např. biotechnologickým a IT společnostem. Klesal naopak finanční sektor či průmyslové společnosti. Níže se pohyboval také sektor cyklické spotřeby poté, co řetězec Nordstrom jako jeden z posledních retailerů představil výsledky. Zajímavé pohyby byly patrné i u komodit. Zlato zabrzdilo řadu poklesů již ve čtvrtek a po datech mírně posílilo. Ropa WTI korigovala zisky z minulých dní a ustoupila pod 48 dolarů za barel. Bloomberg Commodity Index rostl třetí den v řadě v rámci odrazu od 16měsíčních minim. Index Dow Jones -0,12 % na 20893,46 b.Index S&P 500 -0,16 % na 2390,7 b.Index Nasdaq Composite +0,09 % na 6121,232 b. Index S&P 500 -0,16 % na 2390,7 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,5 % Průmysl -0,7 % Informační technologie +0,3 % Finanční sektor -0,5 % Telekomunikace -0,1 % Reality -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Wynn Resorts (WYNN) +2,5 % Nordstrom (JWN) -11 % Broadcom (AVGO) +2,0 % Acuity Brands (AYI) -7,8 % Exelon Corp (EXC) +1,9 % Transocean (RIG) -4,3 % Arconic (ARNC) +1,7 % Hanesbrands (HBI) -3,8 % Mallinckrodt (MNK) +1,5 % Ralph Lauren Corp (RL) -3,4 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.