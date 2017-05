Americký Merck zveřejnil výsledky za první čtvrtletí a zvýšil výhled

02.05.2017 14:26

Farmaceutická společnost Merck prezentovala pozitivní výsledky za úvod letošního roku a zlepšený výhled díky zdvojnásobení prodejů léku Keytruda. Výsledky společnosti Merck & Co Inc (MRK) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 9,434 9,249 9,312 Čistý zisk (mld. USD) 2,437 -- 1,581 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,88 0,832 0,56 Merck představil výsledky mírně nad očekávání, hlavním tématem je nový lék Keytruda na některé druhy rakoviny (lymfom, melanom, rakovina plic). Jeho prodej vzrostl více než dvojnásobně a tvoří tak hlavní hnací složku portfolia. Keytruda má z hlediska obratu nahradit přípravky na cukrovku (Januvia, Janumet) které jsou zatím nejprodávanější položkou. Zaznamenaly však meziroční pokles o 5,5 %. Pokles produktů týkajících se cukrovky postihl i konkurenci (J&J, AstraZeneca). Celkové tržby byly v 1Q téměř nezměněny, růst Keytrudy byl kompenzován jinými částmi portfolia. Merck však zvýšil výhled pro letošní rok. Management očekává EPS na úrovni 2,51 - 2,63 USD/akcie. Akcie MRK dnes v premarketu klesá o 0,2 %. Oficiální zpráva zde. Merck & Co Inc (MRK) na 62,38 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 171,0 P/E 18,7 Vývoj za letošní rok (%) +6,0 Očekávané P/E 16,4 52týdenní minimum (USD) 53,1 Prům. cílová cena (USD) 69,9 52týdenní maximum (USD) 66,8 Dividendový výnos (%) 3,0 Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.