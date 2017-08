Americký prodejce elektroniky Best Buy reportoval výsledky nad očekávání

29.08.2017 13:46

Americký maloobchodní prodejce elektroniky Best Buy zveřejnil dobré výsledky za 2Q, klíčové ukazatele překonaly očekávání Výsledky společnosti Best Buy (BBY) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 8,94 8,66 8,53 Čistý zisk (mil. USD) 182 -- 164 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,69 0,63 0,46 Společnost Best Buy předčila ve druhém kvartále odhady analytiků. Tržby činily 8,94 mld. USD, očekávalo se 8,66 mld. Meziročně se pak jedná o zvýšení o 410 mil. USD. Čistý zisk společnosti dosáhl 182 mil. USD, za stejné časové období minulého roku čistý zisk činil 164 mil. USD. Porovnatelné prodeje rostly o 5,4 %, analytici přitom očekávali nárůst o 2,2 %. O více než 22 % vzrostly také on-line prodeje. Akcie společnosti včera uzavřely na 62,47 USD a v předobchodní fázi indikují růst o 2,6 %. Akcie Best Buy Co Inc (BBY) včera uzavřely na 62,47 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 19,1 P/E 16,2 Vývoj za letošní rok (%) +46,4 Očekávané P/E 16,0 52týdenní minimum (USD) 36,5 Prům. cílová cena (USD) 61,3 52týdenní maximum (USD) 63,3 Dividendový výnos (%) 2,0 Zdroj: CNBC, BloombergJan KreglFio banka, a.s.