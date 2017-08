Americký prodejce spodního prádla a kosmetiky L Brands reportoval výsledky za 2Q a snížil výhled

17.08.2017 12:11

Porovnatelné tržby za 2Q poklesly více, než se očekávalo. Akcie společnosti v post marketu klesaly poté, co společnost zklamala svým výhledem zisku. Výsledky společnosti L Brands (LB) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 2,76 2,76 2,89 Čistý zisk (mil. USD) 138,9 -- 252,4 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,48 0,45 0,87 Zisk za 2Q byl nad očekáváním Americká společnost L Brands vlastnící například známé světové značky Victoria’s Secret a Bath & Body Works představila výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Tržby meziročně klesly o 4,7 % na 2,76 mld. USD v souladu s očekáváním. Porovnatelné tržby meziročně klesly o 8 %, analytici očekávali pokles jen o 7 %. Výrazně meziročně klesal také čistý zisk, který se propadl skoro na polovinu z 252,4 mil. USD na 138,9 mil. USD. I přes velký propad se společnosti podařilo překonat očekávání očištěného zisku na akcii o 3 centy ziskem 0,48 USD na akcii. Nedařilo se zejména Victoria’s Secret Porovnatelné tržby divize Victoria’s Secret meziročně poklesly o 14 % při očekávání menšího poklesu 11,8 %. Na velkých poklesech se nejvíce podepsalo upuštění od prodeje plavek, oblečení a doplňků. Naopak Bath & Body Works zaznamenal meziroční nárůst porovnatelných tržeb o 6 %. Překonal tak očekávání analytiků, kteří čekali růst jen o 4,4 %. Tržby divize Bath & Body Works tvoří jen 30 % celkových tržeb společnosti a jejich růst tedy nestačil ke kompenzaci ztrát divize Victoria’s Secret. Společnost snížila celoroční výhled zisků Za příští kvartál společnost očekává očištěný zisk na akcii mezi 0,25 a 0,30 USD. Analytici očekávali výrazně vyšší zisky 0,36 USD na akcii. Podle prohlášení společnost očekává celkový zisk na akcii za fiskální rok 2017 mezi 3,00 a 3,20 USD. L Brands tak snížil svůj dřívější odhad v rozmezí 3,10 až 3,40 USD. Analytici očekávali 3,25 USD na akcii. Od začátku roku hodnota akcií L Brands klesla o 40 %, index S&P 500 vzrostl za stejnou dobu o 10,7 %. V post marketu akci společnosti reagovaly na výsledky poklesem až o 10 %. Podrobnější výsledky společnosti L Brands jsou k dispozici zde. L Brands Inc (LB) na 39,55 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 11,3 P/E 12,1 Vývoj za letošní rok (%) -39,9 Očekávané P/E 12,3 52týdenní minimum (USD) 39,0 Prům. cílová cena (USD) 48,8 52týdenní maximum (USD) 79,7 Dividendový výnos (%) 6,1 Zdroj: L Brands, Bloomberg, The Financial TimesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.