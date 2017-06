Americký trh v mírném záporu, Nasdaq -0,2 %

16.06.2017 20:36

Index Dow Jones +0,01 %; S&P 500 -0,08 %; Nasdaq Composite -0,17 %Americké indexy se v pátek po zajímavém týdnu pohybují bez větších změn, S&P 500 odepisuje desetinu procenta, v poklesu pokračuje i technologický Nasdaq, který byl v průběhu posledních pěti dní po propadu minulý pátek jako na houpačce. Index míří k druhé týdenní ztrátě za sebou. Na poli korporátních zpráv byla dnes oznámena akvizice řetězce Whole Foods Market Amazonem. Akcie AMZN připisuje 3,2 %, akvírovaný WFM posiluje o 29 % dokonce nad nabízenou hodnotu 42 dolarů za kus. Zpráva však vyvolala pokles v rámci retailového segmentu, padá akcie společností Kroger, Target nebo Costco. Společnosti Dow Chemical a DuPont včera večer oznámily, že dosáhly schválení očekávané fúze ze strany amerického regulátora, akcie se pohybují mírně níže. Na makrodata velmi bohatý týden dnes symbolicky zakončily údaje o výstavbě v USA mírně pod očekáváním. Ve čtvrtek byly zveřejněny údaje z průmyslové produkce, žádostí v nezaměstnanosti a indexu spotřebitelského komfortu. Ve středu zasedal Fed (očekávané zvýšení sazeb) a s cenou ropy zahýbala změna zásob dle EIA. Zveřejněny byly také maloobchodní tržby za květen a inflace. Obecně byla čísla spíše zklamáním, což se podepsalo na americkém dolaru. Pozornost investorů tradičně přitahuje i politická scéna, a to Bílý dům, kde Donald Trump na svém Twitteru veřejně přiznal, že je vyšetřován v souvislosti vyhazovem šéfa FBI, Comeym. Na evropském kontinentu se pak opět začíná opět ozývat problém jménem Řecko. Euroskupina schválila další část pomoci ve výši 8,5 mld. eur, diskutuje se však o přímém finančním zapojení MMF. Fond požaduje odpuštění části dluhu a benevolentnějších fiskálních pravidlech, což evropští věřitelé slyší jen velmi neradi. Dolar dnes po datech opět oslabuje, na páru s eurem koriguje včerejší zisky (EURUSD +0,5 %), zlato se nadále pohybuje pod tlakem (na 1254 USD/unce) a ropa WTI je po nejhorším týdnu od srpna 2015 mírně výše, na 44,7 USD/barel (+0,5). Index Dow Jones +0,01 % na 21363,01 b.Index S&P 500 -0,08 % na 2430,43 b.Index Nasdaq Composite -0,17 % na 6154,94 b. Index S&P 500 -0,08 % na 2430,43 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +1,1 % Nezbytná spotřeba -1,3 % Utility +0,4 % Telekomunikace -0,4 % Průmysl +0,2 % Reality -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Whole Foods Market (WFM) +30 % Kroger (KR) -11 % Apache Corp (APA) +3,6 % Target Corp (TGT) -6,9 % Amazon.com (AMZN) +3,3 % Costco Wholesale Corp (COST) -6,7 % Occidental Petroleum Corp (OXY) +2,9 % AutoNation (AN) -6,6 % Xerox Corp (XRX) +2,8 % BorgWarner (BWA) -5,9 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.