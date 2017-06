Americkým akciím k dalším rekordům pomáhá slabší dolar

02.06.2017 20:16

Index S&P 500 +0,36 %; Index Nasdaq Composite +0,87 %Hlavním tématem páteční seance je bezpochyby report z amerického trhu práce za květen. Po solidních datech ADP ze soukromého sektoru přišlo zklamání, americká ekonomika vytvořila „pouze“147 tis. pracovních míst (oček 175 tis.). Dolar v návaznosti na zprávu na páru s eurem prudce oslabuje (aktuálně EURUSD +0,6 %), klesají dluhopisové výnosy a roste zlato (+0,9 %). Akciový trh posílený slabším dolarem však i dnes pokračuje v růstu a nenechává se daty nijak rozházet. Rostou zejména technologické tituly či průmysl a méně se daří energetickým či finančním společnostem, které stáhl níže pokles výnosů podobně jako v Evropě. Index VIX se opět pohybuje pod hranicí 10 bodů, hlavní indexy dnes zaznamenaly opět rekordní hodnoty. Důležitou otázkou zůstává, zdali a do jaké míry květnový report ovlivní další zvyšování sazeb americkým Fedem. Zasedání FOMC je 14. června, do té doby bude však indikací o stavu ekonomiky spíše poskrovnu, členy Fedu pak čeká tradiční informační "půst". Dnešní komentáře Patricka Harkera (Filadelfský Fed) a Roberta Kaplana (Dallas) výraznější indikace nepřinesly. Harker vyjádřil drobné obavy nad půjčkami (studentské, subprime), podle něj Fed důkladně monitoruje možný vznik bublin. Kaplan považuje v současné době stav blížící se plné zaměstnanosti, vyjádřil však obavu nad protekcionistickými tendencemi současné administrativy. Na informace o kontroverzním záměru prezidenta Trumpa odstoupit od Pařížské dohody o ochraně klimatu reagovala ropa poklesem. Index Dow Jones +0,35 % na 21217,48 b.Index S&P 500 +0,36 % na 2438,71 b.Index Nasdaq Composite +0,87 % na 6300,908 b. Index S&P 500 +0,36 % na 2438,71 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,9 % Energie -1,3 % Průmysl +0,8 % Finanční sektor 0 % Reality +0,6 % Nezbytná spotřeba 0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Broadcom (AVGO) +7,7 % Newfield Exploration (NFX) -4,3 % Cooper Cos (COO) +7,7 % Range Resources Corp (RRC) -3,5 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) +3,5 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -3,2 % Delta Air Lines (DAL) +3,0 % Devon Energy Corp (DVN) -3,1 % FedEx Corp (FDX) +2,8 % Marathon Oil Corp (MRO) -3,1 % Filip TvrdekFio banka, a.s.