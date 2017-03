Americkým akciím se opět nedaří

09.03.2017 20:36

Pro americké indexy to zatím to vypadá na třetí klesající den v řadě. Viníků je něklik. Obligátně se dá říci, že trhy jsou vysoko a hledají oddech a jde o výběr zisků. Také se můžeme podívat na klesající cenu ropy, z čehož nemá radost sektor energií, který odepisuje 0,8% (připomeňme včerejší report o zásobách). A za třetí rostou americké výnosy a chystají se růst sazby, čili negativ pro realitní sektor. Ten je také dnes nejhorším sektorem vůbec. Na opačné straně, tedy v plusu, je defenzivní sektor zdravotní péče a zuby nehty se drží také finanční sektor, kterému pro změnu vyšší výnosy chutnají. Asi méně, ale přeci jen dnes trhy trošku ovlivnila data z trhu práce. Z jednotlivých titulů vidíme zajímavý růst po výsledcích u šperkaře SIG, který oznámil záměr vystěhovat své prodejny z obchocních center do lukrativnějších lokalit. Jen na okraj, statistici si dnes přilepšili a říkají, že dnešek je 8. výročím býčího trhu na amerických akciích. Index Dow Jones -0,24 % na 20806,46 b.Index S&P 500 -0,21 % na 2358,12 b.Index Nasdaq Composite -0,24 % na 5823,711 b. Index S&P 500 -0,21 % na 2358,12 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,3 % Reality -1,3 % Finanční sektor +0,2 % Energie -0,8 % Telekomunikace +0,2 % Základní materiály -0,7 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Signet Jewelers (SIG) +8,1 % Transocean (RIG) -5,5 % Frontier Communications Corp (FTR) +4,4 % PPG Industries (PPG) -3,7 % Marathon Oil Corp (MRO) +3,8 % Tesoro Corp (TSO) -3,6 % Equinix (EQIX) +2,7 % Seagate Technology (STX) -3,3 % NRG Energy (NRG) +2,6 % Staples (SPLS) -3,2 % Martin VarechaFio banka, a.s.