Amerika s nepatrnou ztrátou

07.04.2017 22:10

US indexy se po nočních raketových útocích na Sýrii a slabších datech z trhu práce překvapivě obchodovaly v relativně úzkém pásmu kolem nuly. Open byl slabší, když indexy oslabovaly v rozmezí 0,3% - 0,4%. V průběhu dne se situace vylepšila a indexy si připisovaly mírné zisky, v samotném závěru se však opět dostaly do červených čísel. Ztráta všech tří hlavních indexů byl však spíše symbolická a nepřesáhla 0,1%. Index Dow Jones -0,03 % na 20656,1 b.Index S&P 500 -0,08 % na 2355,54 b.Index Nasdaq Composite -0,02 % na 5877,812 b. Index S&P 500 -0,08 % na 2355,54 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Nezbytná spotřeba +0,3 % Utility -0,5 % Telekomunikace +0,2 % Energie -0,4 % Zdravotní péče +0,2 % Zbytná spotřeba -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Vulcan Materials (VMC) +3,8 % Under Armour (UA) -3,3 % Incyte Corp (INCY) +3,4 % CarMax (KMX) -2,7 % FMC Corp (FMC) +3,1 % Cabot Oil & Gas Corp (COG) -2,3 % Qorvo (QRVO) +3,0 % NRG Energy (NRG) -2,0 % Skyworks Solutions (SWKS) +2,4 % Under Armour (UAA) -1,9 % David Brzek, makléřFio banka, a.s.