Apple končí s projektem samořízeného automobilu, bude se soustředit jen na samostatnou technologii

23.08.2017 14:00

Technologický gigant se po sérii několika chyb rozhodl projekt ukončit a přejít pouze k vývoji technologií pro samořízené automobily. Alespoň to tvrdí zdroje citované americkým deníkem The New York Times.V rozhovoru pro americký list The New York Times uvedlo pěz zdrojů obeznámených s děním v technologickém gigantu, že Apple opustil plán výroby samořízeného automobilu. Firma se podle těchto informací chce soustředit už výhradně na samostatnou technologii autonomního řízení. Podle zmiňovaných zdrojů se v projektu objevilo hned několikero chyb, které posléze vedly k tomu, že se firma rozhodla přesunout k vývoji technologie pro vozy, které však vyrobí někdo jiný než Apple. Podobnou strategii volí řada dalších technologických společností. V The New York Times se jako jeden z klíčových problémů zmiňuje absence jasně definované vize, kdy se například vedení nedokázalo dohodnout na tom, zda vyvíjet autonomní vozy nebo automobily nad kterými řidič může převzít kontrolu. Na projektu nazvaném Titan Apple pracoval od roku 2014. Akcie Applu dnes v předobchodní fázi oslabují o 0,28 %. Apple Inc (AAPL) včera uzavřel na 159,78 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 825,3 P/E 18,2 Vývoj za letošní rok (%) +38,0 Očekávané P/E 17,7 52týdenní minimum (USD) 102,5 Prům. cílová cena (USD) 174,0 52týdenní maximum (USD) 162,5 Dividendový výnos (%) 1,5 Zdroj: The New York Times, Hospodářské novinyFrantišek MašekFio banka, a.s.