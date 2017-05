Apple prezentoval smíšené výsledky, prodeje iPhonů zklamaly

03.05.2017 10:11

Technologický gigant Apple prezentoval smíšené výsledky za 2. čtvrtletí fiskálního roku. Objem prodaných telefonů iPhone, nejdůležitějšího produktu společnosti, zaostaly za očekáváním a zaznamenaly meziroční pokles. Výsledky společnosti Apple Inc (AAPL) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q FY 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 52,90 53,01 50,56 Čistý zisk (mld. USD) 11,03 10,66 10,57 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,096 2,022 1,91 Z hlediska obratu Apple reportoval mírně horší čísla, zisk na akcii však překonal očekávání. Zásadní zprávou bylo zklamání z hlediska počtu prodaných iPhonů. Apple prodal 50,8 mil. přístrojů oproti očekávaným 51,4 mil., méně než minulý rok (51,2 mil.). To značí sílící nutnost inovace tohoto hlavního produktu. Konkurenční výrobci své novinky představili již v minulých měsících, nový iPhone přijde nejpozději na podzim - produkt oslaví 10leté výročí na trhu. Podle všeho nyní dochází k prodloužení obnovovacího cyklu telefonu ze dvou na tři roky z důvodu pouze menších změn u poslední generace 7. Apple také ztrácel tržní podíl v Číně na úkor místních značek Huawei, Oppo či Vivo. Růstovou složkou byly např. služby jako iCloud, App Store a Apple Music. Společnost překonává rekordy, co se týče velikosti rozvahy, objem hotovosti dosáhl rekordních 257 mld. USD a je vyšší než např. tržní kapitalizace koncernu GE. Objem hotovosti pak živí spekulace ohledně potenciálních akvizic. Nutno podotknout, že většina peněz je držena mimo USA, kvůli zdanění při repatriaci. To by mohla změnit daňová reforma prezidenta Trumpa. Společnost v návaznosti na výsledky oznámila navýšení čtvrtletní dividendy o 10 % na 0,63 USD a navýšení objemu zpětného odkupu akcií. Výhled pro následující čtvrtletí je mírně pod odhady analytiků, 43,5 - 45,5 mld. USD obratu. Akcie v poobchodní fázi klesala až o dvě procenta, v letošním roce však připsala téměř 30% zisk. Oficiální zpráva zde. Apple Inc (AAPL) na 147,51 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 773,9 P/E 17,3 Vývoj za letošní rok (%) +27,4 Očekávané P/E 16,4 52týdenní minimum (USD) 89,5 Prům. cílová cena (USD) 156,7 52týdenní maximum (USD) 148,1 Dividendový výnos (%) 1,5 Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.