Apple reportoval pozitivní čísla za 3Q, rostly prodeje všech hlavních produktů

02.08.2017 10:00

Firma reportovala tržby mírně nad konsensem, na úrovni zisku odhady výrazně překonala. Oživení zažily prodeje iPhonů. Po více než třech letech rostly také prodeje tabletů iPad. Firma reportovala rekordní hodnotu výnosů ze služeb. Výhled pro čtvrtý kvartál nad konsensem trhu. Výsledky společnosti Apple Inc (AAPL) za 3Q 2017 3Q 2017Konsensus 3Q 20173Q 2016 Tržby (mld. USD) 45,41 44,95 42,36 Čistý zisk (mld. USD) 8,72 8,20 7,80 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,67 1,57 1,42 Prodeje iPhonů zažily ve třetím čtvrtletí oživení Apple včera po uzavření trhu reportoval výsledky za třetí kvartál fiskální roku. Technologický gigant signalizoval oživení prodejů hlavního produktu firmy iPhonu, poté, co v minulých letech prodeje klesaly. Apple reportoval v meziročním srovnání nárůst tržeb o 7 % a projektoval pozitivní výhled nad konsensem trhu pro čtvrtý kvartál tohoto roku. Tržby v souladu s konsensem, zisk nad odhady Celkové tržby byly nepatrně vyšší než očekávali analytici v konsensu. Stejně tak i prodeje iPhonů, kterých se ve třetím kvartále prodalo 41 milionů, naplnily očekávání trhu. Na úrovni ziskovosti Apple odhady překonal, když čistý zisk meziročně vzrostl o 12 %. Rostly také prodeje iPadů a Macbooků Kromě iPhonu rostly ve třetím čtvrtletí také prodeje dalšího z klíčových produktů, tabletu iPadu. Prodeje tabletů rostly po více než třech letech, přičemž v meziročním vyjádření vzrostly o 15 % (tržby z prodeje iPadů vzrostly o 2 %). K růstu prodejů iPadů pomohlo také květnové uvedení nového, cenově dostupnějšího, modelu. CFO Applu Luca Maestri poznamenal, že firma vykázala růst prodejů i tržeb ve všech svých klíčových kategoricíh, jelikož rostly také prodeje Macbooků o 7 %, přičemž tržby o 1 %. Prodeje iPhonů, iPadů a Maců.; Zdroj: The Financial Times Apple vykázal rekordní výnosy ze služeb Tržby z prodeje ostatních produktů rostly o 23 % na hodnotu 2,7 miliardy dolarů, přičemž tržby z prodejů hodinek Apple Watch vzrostly na meziroční bázi o 50 %. Firma v posledním kvartále vykázala rekordní úroveň výnosů ze služeb, do kterých spadá například App Store či Apple Music. Tyto výnosy meziročně vzrostly o 22 % na 7,3 miliard dolarů. Co se týče regionů, firmě se dařilo jak na domácím trhu, tak i v Evropě. Slabší čísla Apple nicméně vykázal v Číně, kde tržby tahá dolů pokračující pokles v Hong Kongu. Výsledky v jednotlivých regionech.; Zdroj: The Financial Times Výhled pro čtvrtý kvartál nad konsensem Výhled Applu pro čtvrtý kvartál tohoto roku projektuje celkové tržby v rozmezí 49 až 52 miliard dolarů, což by se v meziroční komparaci rovnalo 5% až 11% růstu. Analytici oslovení agenturou Bloomberg v konsensu očekávájí tržby ve výši 49 miliard dolarů. Kompletní výsledky jsou k dispozici zde. Akcie Applu v after-marketu po reportu posilovaly o více než 6 %. Apple Inc (AAPL) včera uzavřel na 150,05 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 782,3 P/E 17,0 Vývoj za letošní rok (%) +29,6 Očekávané P/E 16,9 52týdenní minimum (USD) 102,5 Prům. cílová cena (USD) 168,4 52týdenní maximum (USD) 156,7 Dividendový výnos (%) 1,6 Zdroj: The Financial Times, Apple, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.