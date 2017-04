Apple údajně odloží vydání telefonů iPhone 8 a 7S kvůli technickým potížím, spekuluje tisk

05.04.2017 15:50

Taiwanský tisk přišel se spekulacemi, podle kterých Apple odloží vydání iPhonů 8 a 7S kvůli technickým potížím.Americká společnost Apple v posledních letech představovala nové generace svých telefonů v září. Uvedení modelů z generace iPhone 8 však může být odloženo na říjen či listopad kvůli technickým potížím při laminování zahnutých OLED displejů. Komplikace se prý objevily s 3D sensory. Již na začátku března se objevily spekulace, že by se osmá generace mohla zpozdit kvůli problémům Samsungu s výrobou dostatečného množství komponent pro 3D snímání. Podle některých zdrojů by Apple mohl v září představit pouze modely 7S a 7S Plus a uvedení desáté, výroční generace ponechat na později. Apple Inc (AAPL) -0,2 % na 144,51 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 758,4 P/E 17,3 Vývoj za letošní rok (%) +24,8 Očekávané P/E 16,1 52týdenní minimum (USD) 89,5 Prům. cílová cena (USD) 151,9 52týdenní maximum (USD) 144,9 Dividendový výnos (%) 1,6 Zdroj: International Business TimesJan TománekFio banka, a.s.