Asie bez výraznějších změn, Japonsko revidovalo růst za 1Q dolů

08.06.2017 09:06

Asijské trhy obchodovaly bez výraznějších pohybů. Nedařilo se energetickému sektoru kvůli poklesu ropy po větších než očekávaných zásobách v USA, cena černého zlata se však v noci stabilizovala nad 46 USD za barel. Trhy vyčkávaly na dnešní den, kdy se konají parlamentní volby ve Velké Británii, zasedne ECB a svědectví podá bývalý šéf FBI. Severní Korea dnes vypálila další rakety. Japonsko v 1Q rostlo pomaleji, než se čekalo, Austrálie a Čína hlásí nižší než očekávaný obchodní přebytek Růst japonského hrubého domácího produktu za první čtvrtletí byl překvapivě revidován dolů. Anualizovaný, sezónně očištěný mezikvartální růst podle finálních statistik v 1Q činil 1,0 %, zatímco analytici očekávali revizi na 2,4 % z dříve reportovaných 2,2 %. Snížena byla především Australská obchodní bilance v dubnu skončila s přebytkem 555 mil. AUD, nejnižší hodnotou za půl roku, zatímco analytici čekali 2 mld. AUD. Březnový přebytek byl revidován z 3,107 mld. AUD na 3,169 mld. AUD. Austrálie se potýká s poklesem exportu uhlí po březnovém cyklonu, který poškodil infrastrukturu. Čínská obchodní bilance v květnu skončila s přebytkem 40,81 mld. USD, analytici očekávali 47,8 mld. USD. Export i import vzrostl více oproti očekávání, import však rychlejším tempem. Hodnota za duben byla revidována z 38,05 mld. USD na 38,03 mld. USD. Japonský Nikkei 225 -0,38 % na 19909,26 b. Hongkongský Hang Seng +0,31 % na 26054,49 b. Čínský Shanghai Composite +0,38 % na 3152,3608 b. Jihokorejský Kospi +0,15 % na 2363,57 b. Australský S&P/ASX 200 +0,17 % na 5676,6 b. Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.