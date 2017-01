Asie mírně rostla, Japonsko mělo svátek

Zatímco Japonsko dnes slavilo svátek „Příchod věku“, další asijské trhy mírně rostly. Přenesl se na ně pozitivní sentiment z USA po pátečním reportu z trhu práce. Makrodata byla v Asii zveřejněna pouze v Taiwanu a Austrálii, kde v listopadu počet stavebních povolení meziročně klesl o 4,8 % při očekávání 5,7% poklesu. Hongkongský Hang Seng +0,25 % na 22558,69 b. Čínský Shanghai Composite +0,55 % na 3171,5971 b. Jihokorejský Kospi -0,02 % na 2048,78 b. Australský S&P/ASX 200 +0,9 % na 5807,445 b. Zdroj: BloombergJan TománekFio banka, a.s.