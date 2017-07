Asie na začátku týdne v zeleném

10.07.2017 09:10

Asijským trhům se v úvodu nového týdne dařilo, pomohl zejména silnější dolar. Většina hlavních indexů zaznamenala kladné výsledky.Japonský index Nikkei rostl o 0,76 % a vrátil se nad hodnotu 20 000 poté, co minulý pátek uzavřel na třítýdenním minimu. Slabší jen pomáhal japonským exportérům, nejlepší výsledky zaznamenaly akcie společností Nintendo (+ 3,73 %), Tokyo Electron (+ 2,30 %) a Panasonic (+1,84 %). Australský index S&P/ASX 200 posílil o 0,37 %, dařilo se zejména finančnímu sektoru. Růst zaznamenaly i další asijské burzy, hongkongský Hang Seng Index rostl o 0,95 %, singapurský STI si polepšil o 0,44 %. Mírný pokles zaznamenaly asijské společnosti obchodující s ropou. Japonský Nikkei 225 +0,76 % na 20080,98 b. Hongkongský Hang Seng +0,95 % na 25582,14 b. Čínský Shanghai Composite +0,1 % na 3221,2672 b. Jihokorejský Kospi +0,09 % na 2382,1 b. Australský S&P/ASX 200 +0,37 % na 5724,4 b. Zdroj: MarketWatch, Financial TimesJan KreglFio banka, a.s.