Asie obchodovala převážně v červeném, dařilo se japonskému trhu

09.03.2017 09:46

Asijské trhy spíše ztrácely. Dařilo se japonským akciím, které podpořil nepatrně oslabující jen vůči dolaru po silných číslech z amerického trhu práce. Ropa mírně rostla po včerejším 5% propadu. Akcie asijských energetik byly pod tlakem. Index čínských spotřebitelských cen CPI v únoru vzrostl o 0,8 %, čekal se 1,7% růst. Index rostl pomaleji kvůli cenám čerstvé zeleniny vzhledem k velké úrodě. Index cen výrobců PPI vzrostl o 7,8 % při očekávání 7,7% růstu. dosáhl tak nejrychlejšího tempa za více než 8 let. Japonské objednávky obráběcích strojů meziročně podle předběžných čísel posílily o 9,1 %. Japonský Topix +0,29 % na 1554,68 b. Hongkongský Hang Seng -1,18 % na 23501,56 b. Čínský Shanghai Composite -0,74 % na 3216,5808 b. Jihokorejský Kospi -0,21 % na 2091,06 b. Australský S&P/ASX 200 -0,32 % na 5741,203 b. Zdroj: Bloomberg, The FTJan TománekFio banka, a.s.