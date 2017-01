Asie obchodovala v plusu s výjimkou Šanghaje

11.01.2017 09:50

Asijské trhy dnes obchodovaly v plusu s výjimkou Šanghaje bez výraznějších zpráv. Jižní Korea zaznamenala nejnižší míru nezaměstnanosti od října 2015, v prosinci klesla na 3,4 %. Japonský Nikkei 225 +0,33 % na 19364,67 b. Hongkongský Hang Seng +0,84 % na 22935,35 b. Čínský Shanghai Composite -0,77 % na 3137,4194 b. Jihokorejský Kospi +1,47 % na 2075,17 b. Australský S&P/ASX 200 +0,19 % na 5771,482 b. Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.