Asie v červeném, Hong Kong na třítýdenním minimu

15.06.2017 09:20

Asijské akciové trhy během čtvrteční seance převážně ztrácely. Na energetické a komoditní společnosti doléhal pokles cen ropy pod 45 USD za barel. Hongkongská měnová rada v návaznosti na americký FED také přistoupila ke zvýšení sazeb, aby udržela kurz vůči dolaru. Následkem toho ztrácely sektory citlivé na úrokové sazby – např. akcie realitních developerů. Australská míra nezaměstnanosti v květnu klesla z očekávaných 5,7 % na 5,5 %, nejnižší hodnotu od roku 2013. Australský trh práce přidal 42 tis. pracovních míst při očekávání růstu zaměstnaných o 10 tis.. Růst byl tažen pozicemi na plný úvazek, kterých přibylo 52,1 tis., zatímco počet lidí pracujících na částečný úvazek klesl o 10,1 tis. Australský dolar tak vůči americkému posílil o 0,3 %. Japonský Nikkei 225 -0,26 % na 19831,82 b. Hongkongský Hang Seng -0,88 % na 25647,06 b. Čínský Shanghai Composite -0,09 % na 3127,7196 b. Jihokorejský Kospi -0,46 % na 2361,65 b. Australský S&P/ASX 200 -1,21 % na 5763,2 b. Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.