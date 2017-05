Asijské akcie otevřely týden růstově

22.05.2017 09:06

Asijské indexy uzavřely v plusu, klesal jen čínský Shanghai Composite.V pondělní obchodní seanci posilovaly oba hlavní japonské indexy, Topix i Nikkei uzavřely v kladných číslech. Výrazný nárůst ceny akcií zaznamenala společnost Takata, která uzavřela silnější o 16,84 %. Firma oznámila dohodu s výrobci automobilů ve výši 553 milionů dolarů týkající se chybných airbagů. Posilovaly také akcie v hongkongském Hang Sengu. Vlajková letecká společnost Hongkongu Cathay Pacific si připsala 2,47 %. Naopak čínský Shanghai Composite v pondělí odepisoval. Výrazněji posléze rostl australský S&P/ASX 200, kde rostly zejména ropné a železářské společnosti v reakci na růst cen těchto komodit. Dařilo se také akciím v Jižní Koreji. Japonský export v dubnu vzrostl o 7,5 %, když byl výrazně tažený poprávkou na kontinentě po polovodičích a oceli. Export v Japonsku tak vzrostl již pátý měsíc po sobě. Japonský Nikkei 225 +0,45 % na 19678,28 b. Hongkongský Hang Seng +0,96 % na 25416 b. Čínský Shanghai Composite -0,73 % na 3068,0593 b. Jihokorejský Kospi +0,68 % na 2304,03 b. Australský S&P/ASX 200 +0,76 % na 5771,2 b. Zdroj: The Financial Times, Reuters, MarketwatchFrantišek MašekFio banka, a.s.