Asijské akcie otevřely týden zisky, klesal jen australský S&P/ASX 200

13.03.2017 08:56

S vyjímkou australského S&P/ASX 200 rostly všechny asijské indexy. Nejvýrazněji Hongkongský Hang Seng a Jihokorejský Kospi. O víkendu opustila prezidentské sídlo prezidentka Jižní Koreje Park Geun-hye.Asijské akcie otevřely nový týden zisky, odepisoval pouze australský S&P/ASX 200. Japonský Topix skončil mírně v plusu zejména díky telekomunikačním titulům, které přidaly 1,5 %. Nejsilněji v pondělí rostly společnosti KDDI Corp a NTT Docomo, obě uzavřely obchodování plus 2,1 %. Index tahaly dolů po poklesu ceny ropy energetické tituly, které souhrně odepsaly 0,3 %. Jen Nippon Gas Co pak uzavřel mínus 2 %. Nikkei 225 vzrostl o 0,2 %. Hongkongský Hang Seng si v pondělní seanci připsal 1,15 %. Australský index S&P/ASX 200 odepsal 0,32 %, když klesaly zejména energetické tituly. Akcie Santos Limited odepsaly 1,7 %, Oil Search uzavřel slabší o 1,3 %. Jihokorejský Kospi poté, co byla prezidentka Park Geun-hye zbavena moci v důsledku korupčního skandálu vzrostl o 0,97 %. O víkendu již Park Geun-hye opustila prezidentskou residenci. Jihokorejský won oproti dolaru mírně posiloval. Čínský index Shangai Composite otevřel nový týden taktéž růstem o 0,76 %. Japonský Topix +0,22 % na 1577,4 b. Hongkongský Hang Seng +1,15 % na 23839,4 b. Čínský Shanghai Composite +0,76 % na 3237,0228 b. Jihokorejský Kospi +0,97 % na 2117,59 b. Australský S&P/ASX 200 -0,32 % na 5757,347 b. Zdroj: Reuters, The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.