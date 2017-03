Asijské akcie po čtvrtečních ztrátách v závěru týdne rostly

31.03.2017 09:36

Asijské akcie na závěr týdny korigovaly čtvrteční ztráty. Shanghai Composite přidal 2 %, když ve čtvrtek klesl na šestitýdenní minimum po čtyřech ztrátových seancích v řadě. Technicky orientovaný Shenzhen Composite vzrostl o 0,3 %. Hongkonský Hang Seng naopak odepsal 0,3 %. Po čtvrteční ztrátě, která byla největším jednorázovým poklesem od začátku měsíce, v pátek posílil i japonský Topix, když vzrostl o 0,5 %. V Austrálii byly pod tlakem zejména banky v reakci na tamní opatření makroobezřetní politiky. Zdroj: The Financial Times Pavel Hadroušek, makléřFio banka, a.s.