Asijské akcie uzavřely týden smíšeně, japonský Topix klesal, jihokorejský Kospi rostl

17.03.2017 09:06

Oslabovaly akcie v Číně a Japonsku, rostla Jižní Korea, Austrálie a mírně Hongkong. Dluhopisy se po včerejší zvýšené volatilitě vrátily ke klidnějším číslům.Asijské akcie v pátek uzavřely smíšeně. Australský S&P/ASX 200 mírně rostl, když fnanční, výrobní a informační sektory přidaly shodně po 0,6 %. Japonský Topix klesal napříč sektory, nejhůře si však vedly utility a akcie zdravotních společností, které odepsaly 1,3 %, respektive 1 %. Akcie Toshiby vzrostly o 5 % na základě zprávy, že japonský konglomerát upoutal deset zájemců pro jeho polovodičový business. Hongkonský Hang Seng stagnoval na 0,05 %. Index táhly dolů energetický a spotřební sektor, naopak se dařilo akciím v telekomunikacích. Státem vlastnění čínští poskytovatelé China Mobile a China Unicom přidaly 1,8 % a 2,6 %. Čínský Shangai Composite odepsal 0,97 %, jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,67 %. Asijské dluhopisy se vrátily k relativně malým pohybům po včerejší zvýšené volatilitě, které vyvolalo zvýšení sazeb Fedu. Japonský Topix -0,43 % na 1565,85 b. Hongkongský Hang Seng +0,05 % na 24301,57 b. Čínský Shanghai Composite -0,97 % na 3237,3112 b. Jihokorejský Kospi +0,67 % na 2164,58 b. Australský S&P/ASX 200 +0,24 % na 5799,646 b. Zdroj: Reuters, The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.