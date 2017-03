Asijské akcie uzavřely týden v zeleném, klesal jen Čínský Shanghai Composite

10.03.2017 09:36

Asijské akcie uzavřely závěrečnou seanci tohoto týdne růstem. Rostly zejména akcie v Japonsku. Posiloval i australský S&P/ASX 200, který připsal 0,6 % v reakci na růst akciových titulů finančního sektoru a sektoru nezbytného spotřebního zboží. Mírně v plusu uzavřel i jihokorejský Kospi. Akcie tak výrazně nereagovaly na zprávu o tom, že ústávní soud v zemi zbavil tamní prezidentku moci. V zemi následovaly protesty a nepokoje. Hongkongský Hang Seng v páteční seanci mírně vzrostl. Růst indexu tahal dolů rapidní propad I-Cable Communications.Čínský Shanghai Composite mírně klesal. Japonský Topix +1,24 % na 1574,01 b. Hongkongský Hang Seng +0,28 % na 23567,28 b. Čínský Shanghai Composite -0,13 % na 3212,4276 b. Jihokorejský Kospi +0,3 % na 2097,35 b. Australský S&P/ASX 200 +0,6 % na 5775,615 b. Zdroj: Reuters, The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.