Asijské akcie v pondělí klesaly, japonský Topix odepsal 1,26 %

27.03.2017 09:31

Akcie v Asii odepisovaly napříč kontinentem. Nejvýrazněji klesal Topix a hongkongský Hang Seng.Asijské akcie na začátku týdne klesaly. Japonský Topix odepsal 1,26 %, když index tahal dolů výkon nemovitostního a finančního sektoru. Hongkonský Hang Seng uzavřel slabší o 0,82 %, klesal zejména sektor spotřebního zboží a průmyslové odvětví. Akcie státně vlastněné čínské rafinérky Sinopec vzrostly o 1,8 % poté, co společnost vykázala 44% nárůst zisku za fiskální rok 2016. Jihokorejský Kospi klesal o 0,61 %, australský S&P/ASX 200 o 0,12 %. Japonský yen proti dolaru posiloval o 0,8 % na 110,44 yenů za dolar. Jihokorejský won se dostal blízko pětiměsíčního maxima na 114,60 za dolar. Japonský Topix -1,26 % na 1524,39 b. Hongkongský Hang Seng -0,82 % na 24159,38 b. Čínský Shanghai Composite -0,08 % na 3266,8208 b. Jihokorejský Kospi -0,61 % na 2155,66 b. Australský S&P/ASX 200 -0,12 % na 5746,696 b. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.