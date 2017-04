Asijské akcie ve čtvrtek smíšeně

13.04.2017 09:16

Japonský Topix klesal. V Číně se obchodovalo kolem nuly. V Jižní Koreji a Austrálii akcie rostly.Asijské akcie se ve čtvrteční seanci obchodovaly smíšeně. Australský S&P/ASX 200 oslaboval, když se nedařilo sektoru materiálů a energetickým akciím. Japonské akcie klesaly poté, co yen posiloval. Donald Trump včerejším tweetem o tom, že dolar je podle něho příliš silný, poslal americkou měnu dolů. Topix oslaboval napříč takřka celým indexem. Čínské akcie uzavřely v lízkosti nuly. Jihokorejský Kospi rostl. Japonský Topix -0,76 % na 1468,31 b. Hongkongský Hang Seng +0,01 % na 24316,48 b. Čínský Shanghai Composite -0,07 % na 3271,6972 b. Jihokorejský Kospi +0,93 % na 2148,61 b. Australský S&P/ASX 200 -0,74 % na 5889,9 b. Zdroj: Reuters, The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.