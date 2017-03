Asijské akcie ve středu klesaly

22.03.2017 09:16

Akciové indexy v Asii navázaly na pokles amerických titulů. Nejvýrazněji odepsal japonský Topix.Asijské akcie navázaly na včerejší pokles amerických indexů ve stejném duchu. Japonské a australské akcie zažily nejhorší den od doby, kdy byl Donald Trump zvolen prezidentem USA. Propad cen akcií podle The Financial Times souvisí i se zvýšenou nejistotou ohledně toho, zda se Trumpovi podaří prosadit jím slibované fiskální stimuly a deregulační opatření finančního sektoru. Australský S&P/ASX 200 tahal dolů zejména finanční sektor, japonský Topix klesal napříč všemi odvětvími a uzavřel slabší o 2,12 %. Více než jedno poté odepsal hongkongský Hang Seng, akcie na pevnině si vedly o něco lépe, když čínský Shanghai Composite poklesl o půl procenta. Japonský yen reagoval pozitivně na dobrá data o exportu a dostal se na čtyřměsíční maximum 111,63 za dolar. Posléze oslabil na 111,46. Jihokorejský won proti dolaru oslabil o půl procenta. Výnosy bondů klesaly, když japonský 10letý klesl o 4 bazické body na 0,062 %, zatímco 10letý australský se dostal na nejnižší hodnotu v měsíci, když poklesl o 5,3 b. b. na 2,755 %. Japonský Topix -2,12 % na 1530,2 b. Hongkongský Hang Seng -1,28 % na 24277,15 b. Čínský Shanghai Composite -0,5 % na 3245,4464 b. Jihokorejský Kospi -0,46 % na 2168,3 b. Australský S&P/ASX 200 -1,56 % na 5684,514 b. The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.