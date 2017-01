Asijské akcie ztrácely, technologický Shenzen Composite se odpoledne propadal až o 6 %

16.01.2017 09:36

Prudký výprodej zaznamenala burza v Šen-čenu, technologický index Shenzen Composite odpoledne ztrácel přes 6 %. Do závěru část ztrát stáhnul na 3,6 %. Jako možnou příčinu propadu deník Financial Times uvádí zprávu, že čínský regulátor schválil květnový vstup na burzu 10 novým společnostem. Někteří investoř si tak zřejmě uvolňovali kapitál. Japonské akcie ztrácely na pozadí šestého růstu jenu vůči dolaru v řadě. Japonské objednávky strojů v listopadu meziměsíčně klesly o 5,1 % při očekávání 1,7% poklesu. Meziročně vzrostly o 10,4 %, což Marcel Thieliant z Capital Economics připisuje většímu počtu pracovních dní. Japonský index výrobních cen PPI v prosinci meziročně klesl o 1,2 %, čekal se pokles o 1,4 %. Index klesl nejpomalejším tempem od úvodu roku 2015. Japonský Topix -0,92 % na 1530,64 b. Hongkongský Hang Seng -0,96 % na 22718,15 b. Čínský Shanghai Composite -0,32 % na 3102,6945 b. Jihokorejský Kospi -0,61 % na 2064,17 b. Australský S&P/ASX 200 +0,48 % na 5748,441 b. Zdroj: BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.