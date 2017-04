Asijské akciové trhy následovaly Wall Street výše

Veľkonočné sviatky sú nepochybne jedny z najkrajších v roku a na Slovensku sú už tradične spojené so šibačkou a oblievačkou. Práve v tomto období však poisťovne evidujú nárast hlásení škôd na zdraví či majetku, ktoré sú spojené práve s oslavou Veľkej noci. Celá zpráva »

Veľká noc je v našich zemepisných šírkach druhým najvýznamnejším sviatkom v roku. Dôležitejšie sú pre nás len Vianoce. Postupne však Veľká noc prichádza o svoju duchovnú podstatu. Bez ohľadu na to, či je naše vnímanie týchto sviatkov kresťanské alebo skôr pohanské, považujeme ich aj za sviatky rodiny. Celá zpráva »

Investovanie do podielových fondov už ani na Slovensku nie je ničím výnimočným. Objavuje ho stále viac ľudí. Pri príležitosti Svetového dňa investičných fondov je príležitosť pozrieť sa trochu do štatistík. Celá zpráva »

Prišli ste ráno na parkovisko a Vaše auto nikde? Aj keď pre každého vodiča je to určite stresová situácia, netreba panikáriť. Ak Vám ukradnú auto, nečakajte a krádež ihneď nahláste polícii a taktiež aj poisťovni. Ponúkame niekoľko rád, ako postupovať pri nahlasovaní krádeže vozidla a na čo nezabudnúť pri komunikácii s poisťovňou. Celá zpráva »

Aktuálne sme svedkami nesúladu medzi aktuálnou politickou situáciou v Európe a stavom na finančných trhoch. Hoci politické očakávania sú veľmi neisté, trhy zostávajú zatiaľ pokojné. No vo chvíli keď uvidíme, že obavy z politiky sa začínajú napĺňať, bude to pre trhy znamenať doslova explóziu. Celá zpráva »

Nebojíte sa investovať do nehnuteľností?

Finančné trhy nepriaznivo ohodnotili prvé politické kroky nového amerického prezidenta, najmä jeho neschopnosť zrušiť Obamacare. To vzbudilo obavy, či sa mu podarí presadiť ďalšie body jeho volebného programu. Na druhej strane investorov potešili výsledky holandského referenda ako aj predvolebné prieskumy z Francúzska. Vyzerá to tak, že na starom kontinente sa nenaplnia čierne obavy a vlna populizmu sa zastaví, alebo aspoň spomalí. Celá správa »

Európska federácia finančných sprostredkovateľov a poradcov – FECIF, združuje 19 národných asociácia a niekoľko priamych členov – sprostredkovateľských spoločností, medzi nimi i Fincentrum. Cieľom federácie je lobovať na európskej úrovni pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa finančných služieb a ich distribúcie. To, že je to neľahká úloha, dokazuje i ročný odpočet vlaňajšej činnosti tejto organizácie. Celá správa »

Ako hovorieva jedna z mojich dcér, politikom občas v hlave fajne hrabe. Mnohí za to dostávajú dobre zaplatené a tak sa netreba čudovať, ak robia zo seba ešte väčších idiotov než sú. Týka sa to aj slovenských poslancov i amerického prezidenta. A chlapi, ktorí v nedeľu chodia do bordelu, nech tento komentár radšej nečítajú! Celá správa »

Od prvého apríla platí novela exekučného poriadku, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom vyštverať sa z dlhovej pasce, zefektívniť exekúcie a proces vymáhania dlhu sprehľadniť. Novela zákona je pri neustálom náraste počtu Slovákov v exekúcii potrebná ako soľ, no nemožno jej nevytknúť znaky populizmu. Celá správa »