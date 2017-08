Asijské indexy po mírném zklidnění situace ohledně Severní Koreje ve středu rostly

30.08.2017 09:01

Japonským titulům pomáhal slabší yen, dařilo se tak zejména exportérům. V Austrálii klesal telekomunikační sektor, nedařilo se ani bankám. Hongkogský Hang Seng tahaly do kladných čísel zejména zisky firem z informačních technoligí. Jihokorejský Kospi v plusu.Hlavní asijské akcie se po proslovech státníků, které přinesly mírné zklidnění vypjaté situace kolem Severní Koreji, obchodovaly ve středu v kladných číslech. V Japonsku rostly takřka všechny sektory, výjimky tvořily pouze sektory energií a utilit. Dařilo se zejména exportním společnostem, kterým pomáhal slabší yen. V Austrálii se příliš nedařilo finančním společnostem, ještě o mnoho výrazněji klesal sektor telekomunikací. Index S&P/ASX tak uzavřel na kladné nule. Hongkongský Hang Seng tahaly do kladných čísel zejména zisky společností ze sektoru informačních technologií. Trumpovo výrok v souvislosti se Severní Koreou o tom, že „na stole jsou všechny možnosti“ zmírnil nejistotu i v Jižní Koreji. Tamní index Kospi tak rostl. Hlavní asijské indexy: Japonský Nikkei 225 +0,74 % na 19506,54 b. Hongkongský Hang Seng +1,16 % na 28086,66 b. Čínský Shanghai Composite +0,13 % na 3369,7676 b. Jihokorejský Kospi +0,32 % na 2372,29 b. Australský S&P/ASX 200 +0,01 % na 5669,7 b. Zdroj: The Financial Times, MarketwatchFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.