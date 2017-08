Asijské indexy posílily, na záporné nule uzavřel pouze japonský Nikkei

22.08.2017 09:36

V Austrálii se dařilo zejména těžařům, hongkongskému Hang Seng pomáhaly zisky realitních společností a finanční sektor. Trhy jsou nadále v očekávání vystoupení centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole.Hlavní indexy na asijském kontinentu ve druhý obchodní den tohoto týdne rostly. Výjimkou bylo Japonsko, kde Nikkei uzavřel na záporné nule. Výraznějšímu poklesu zabránil zejména růst sektoru informačních technologií a telekomunikací. Australský S&P/ASX 200 tahaly do plusu zejména zisky těžařských společností. BHP Billiton si připsal 2,86 %. Hongkongský Hang Seng přidal přes jedno procento zejména díky sektoru realit a finančním společnostem. Dařilo se zejména developerské společnosti China Overseas Land and Investment, která posílila o necelé 4 % po výsledcích za první polovinu fiskálního roku a zlepšených doporučení ze strany několika analytiků. Jihokorejský Kospi vzrostl o necelého půl procenta. Stejně jako v Evropě a v USA jsou i asijské trhy v očekávání setkání centrálních bankérů v americkém Jacskon Hole. Bedlivě sledována budou zejména páteční vystoupení prezidenta ECB Maria Draghiho a Janet Yellenové, předsedkyně Rady guvernérů Fedu. Japonský Nikkei 225 -0,05 % na 19383,84 b. Hongkongský Hang Seng +1,19 % na 27478,27 b. Čínský Shanghai Composite +0,13 % na 3291,029 b. Jihokorejský Kospi +0,44 % na 2365,33 b. Australský S&P/ASX 200 +0,42 % na 5750,1 b. Zdroj: Reuters, Marketwatch, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.