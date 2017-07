Asijské indexy rostly napříč kontinentem

11.07.2017 08:51

Japonským indexům pomáhal slabší yen. Australský S&P/ASX 200 uzavřel na kladné nule. Nejvýrazněji rostl hongkongský Hang Seng. Čínský Shanghai Composite přidal čtvrt procenta.Asijské akciové indexy dnes rostly napříč celým kontinentem v očekávání zítřejšího projevu předsedkyně Rady guvernérů Janet Yellenové v Kongresu. Japonský Topix přidal 0,72 %, když ho nahoru tahaly zejména zisky telekomunikačních společností a spotřebitelského sektoru. Nikkei 225 uzavřel seanci v plusu o více než půl procenta. Dařilo se zejména Seiko Epson poté, co Nikkei oznámil, že jeden z největších světových výrobců počítačových tiskáren a příslušenství nahradí v indexu Nikkei 225 problémy zmítanou společnost Toshiba. Japonským akciím navíc opět pomáhal taktéž slabší yen. Australský S&P/ASX 200 uzavřel na kladné nule. Mírné zisky si připisovaly finanční a těžební společnosti. Nejvýrazněji se z hlavních asijských indexů dařilo hongkongskému Hang Seng, slaběji rostl čínský Shangai Composite. Jihokorejský Kospi přidal přes půl procenta. Japonský Nikkei 225 +0,57 % na 20195,48 b. Hongkongský Hang Seng +1,58 % na 25903,5 b. Čínský Shanghai Composite +0,25 % na 3220,6268 b. Jihokorejský Kospi +0,6 % na 2396,46 b. Australský S&P/ASX 200 +0,08 % na 5728,9 b. Zdroj: Reuters, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.