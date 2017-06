Asijské indexy rostly napříč kontinentem

02.06.2017 08:56

S oslabujícím yenem se dařilo zejména japonským titulům. Na rekord se dostal jihokorejský Kospi. Naopak čínské indexy posilovaly skromněji.Asijské akcie po včerejší růstové seanci ve Spojených státech posilovaly napříč celým kontinentem. Rostly zejména japonské akcie, kterým pomáhal slabší yen. Nikkei se dostal nad hranici 20 tis. b. poprvé od prosince 2015, zatímco širší Topix se přehoupl přes hranici 1600 b. poprvé za 18 měsíců. Přes 5 % si připsaly akcie společností Mitsubishi Electric a Yamaha Motor, o více než 3 % rostl i maloobchodní řetězec Fast Retailing. Na rekordní hodnotu se včera dostal jihokorejský Kospi, když benefitoval z pozitivního sentimentu investorů po zlepšené revizi domácího HDP. Hongkongský Hang Seng je nejvýše od léta 2015. Australský S&P/ASX uzavřel v kladných číslech již čtvrtou obchodní seanci v řadě. Příliš se však nedařilo čínskému Shanghai Composite, když ve čtvrtek byla zveřejněna výrobní data za květen a ukazují na první pokles v tomto roce. Japonský Nikkei 225 +1,6 % na 20177,28 b. Hongkongský Hang Seng +0,34 % na 25897,97 b. Čínský Shanghai Composite +0,11 % na 3106,0696 b. Jihokorejský Kospi +1,08 % na 2369,97 b. Australský S&P/ASX 200 +0,87 % na 5788,1 b. Zdroj: The Financial Times, MarketwatchFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.