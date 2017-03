Asijské indexy rostly, výnosy dluhopisů v asii klesají, Čína reagovala na Fed růstem mezibank. sazeb

16.03.2017 09:20

Akcie v asii rostly, výnosy klesají, Čínská lidová banka zvedla repo sazby.Po rozhodnutí americké centrální banky o zvýšení hlavní úrokové sazby v ekonomice o 0,25 p. b. n asijském kontinentu výrazně klesají výnosy bondů. Výnos australského 10letého vládního dluhopisu spadl o 11 bazických bodů na 2.801 % následovaný poklesem výnosu na Novém Zélandě o 10 b.b. Japonské vládní dluhopisy reagovaly na rozhodnutí Fedu méně volatilně, když výnos10letého státního dluhopisu poklesl o 1 b.b. na 0,072 %. Japonský yen i jihokorejský won proti dolaru posilovaly. Z asijských akciových indexů se nejlépe dařilo hongkongskému Hand Seng, kde růst tahaly zejména energetické a telekomunikační společnosti. Energetickým titulům se dařilo i v Japonsku. Naopak klesal finanční sektor a sektor spotřebního zboží. O 0,8 % poté rostly indexy Shangai Composite a Kospi. Čínská centrální banka zaraegovala na růst federal funds rate Fedu zvýšením mezibankovních sazeb. Čínská lidová banka zvedla 7, 14 a 28denní rezervní repo sazby ve snaze zabránit dalšímu přelivu likvidity do USA. Zhou Hao z Commerzbank poukazuje na to, že rozhodnutí čínské centrální banky poukazuje na touhu Číny zmírnit tlaky na oslabování renminbi. Sazby v reakci na Fed zvýšila i Hong Kong Monetary Authority. Japonský Topix +0,09 % na 1572,69 b. Hongkongský Hang Seng +1,76 % na 24211,6 b. Čínský Shanghai Composite +0,86 % na 3269,541 b. Jihokorejský Kospi +0,8 % na 2150,08 b. Australský S&P/ASX 200 +0,2 % na 5785,791 b. Zdroj: The Financial Times, ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.