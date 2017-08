Asijské indexy uzavřely smíšeně, v Hongkongu se zastavila burza kvůli tajfunu

23.08.2017 09:06

V Asii oslabovaly měny, slabší yen pomáhal japonským titulům. Naopak Australský S&P/ASX 200 poklesl. V Hongkongu bylo ranní obchodování zastaveno kvůli tajfunu.Hlavní indexy na asijském kontinentu se ve středu pohybovaly na smíšených hodnotách v očekávání projevů centrálních bankéřů v Jacskon Hole. Asijské měny proti dolaru oslabovaly, slabší yen tak pomáhal v ziscích japonským společnostem. Nikkei tak uzavřel o čtvrt procenta silnější. V Hongkongu se ranní obchodování zastavilo poté, co na území dopadl těžký tajfun. Jihokorejský Kospi uzavřel na záporné nule, a to i přes skoro 1% růst akcií Samsung Electronics. Australský S&P/ASX oslabil, když ho do červených čísel táhly zejména utility a sektor informačních technologií. Index nákupních manažerů Markit v Japonsku v srpnu poskočil na hodnotu 52,8 b. z červencových 52,1 b. a dostal se tak na nejvyšší hodnotu za posledních šest měsíců. Japonský Nikkei 225 +0,26 % na 19434,64 b. Hongkongský Hang Seng obchodování zastaveno Čínský Shanghai Composite +0,23 % na 3297,916 b. Jihokorejský Kospi -0,02 % na 2364,96 b. Australský S&P/ASX 200 -0,22 % na 5737,2 b. Zdroj: Reuters, The Financial Times, MarketwatchFrantišek MašekFio banka, a.s.