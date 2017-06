Asijské indexy v pátek uzavřely smíšeně

09.06.2017 09:10

Akcie v Asii se v reakci na očekávání výsledků voleb ve Velké Británii obchodovaly smíšeně. Dařilo se japonským indexům, rostl i jihokorejský Kospi či čínský Shanghai Composite. Klesal hongkongský Hang Seng. Australský S&P/ASX 200 uzavřel na kladné nule.Asijské akcie se v pátek obchodovaly smíšeně v očekávání konečných výsledků parlamentních voleb ve Velké Británii. V hongkongském Hang Sengu klesaly zejména společnosti zainteresované na Spojené království. Jmenovitě se jedná o společnosti vlastněné miliardářem Li Ka-shing, tedy firmy Power Assets, Cheung Kong Infrastructure a CK Hutchison. Naopak rostl čínský technologický gigant Tencent. Australský S&P/ASX 200 tahaly dolů zejména energetické tituly v návaznosti na pokles cen ropy. V Japonském Topix rostly zejména telekomunikační společnosti, naopak klesaly akcie ve zdravotnickém průmyslu. Z indexu Nikkei se dařilo zejména na Alibabu navázané SoftBank v reakci na včera oznámivší lepší než očekávaný výhled tržeb čínského giganta. Japonský Nikkei 225 +0,52 % na 20013,26 b. Hongkongský Hang Seng -0,39 % na 25962,5 b. Čínský Shanghai Composite +0,25 % na 3158,2896 b. Jihokorejský Kospi +0,77 % na 2381,69 b. Australský S&P/ASX 200 +0,02 % na 5677,8 b. Zdroj: The Financial Times, ReutersFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.