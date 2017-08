Asijské indexy v poklesu následovaly americké

18.08.2017 08:51

Asijské indexy následovaly pokles těch amerických. Trhům nepřidala ani nejistota spojená s teroristickým útokem v Barceloně. Výnosy v reakci na nejistoty klesaly a poslaly do záporu akcie finančních společností.Asijské hlavní indexy v poslední obchodní den týdne následovaly pokles amerických indexů. Kromě problémů spojených s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kdy byl Trump po svých prohlášeních ohledně útoků v Charlottesville nucen rozpustit své poradní výbory a dokonce rezignoval jeho hlavní ekonomický poradce Gary Cohn, trhům na jistotě nepřidala ani zpráva o teroristickém útoku v Barceloně. Z japonských indexů slabou seanci nejvíce odnesl finanční sektor, výrazně se však nedařilo také spotřebitelskému sektoru. Index Nikkei spadl v pátek na tříměsíční minimum. Japonským titulům nepomáhal ani silnější yen. Nejistota spojená se zmiňovaným teroristickým útokem vedla investory k přesunu finančních prostředků do bezpečnějších aktiv, což tlačilo výnosy dluhopisů dolů. Finanční sektor spolu s realitním tak táhnul do záporu také hongkongský Hang Seng. Výrazně se nedařilo technologické společnosti Lenovo, která odepsala 3,6 % po reportu neočekávané ztráty v prvním kvartále fiskálního roku. Ztráty finančních společností se výrazně podepsaly na tom, že v červeném skončil i australský S&P/ASX 200. Jihokorejský Kospi odepisoval mírněji. Japonský Nikkei 225 -1,18 % na 19470,41 b. Hongkongský Hang Seng -0,59 % na 27181,99 b. Čínský Shanghai Composite +0,04 % na 3269,8072 b. Jihokorejský Kospi -0,14 % na 2358,37 b. Australský S&P/ASX 200 -0,56 % na 5747,1 b. Zdroj: The Financial Times, MarketwatchFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.