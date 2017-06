Asijské indexy v úterý smíšeně

27.06.2017 08:56

Rostly akcie Nintenda po zprávě, že novou konzoli SNES představí již na konci září.Hlavní asijské indexy se v úterý obchodovaly smíšeně. Australský S&P/ASX 200 tahal do záporu materiálový sektor. Klesaly zejména akcie těžařů zlata v reakci na propad jeho ceny. Zlato se v pondělí dostalo na šestitýdenní minimum. Japonské hlavní indexy uzavřely v plusu, když jim pomáhal silný dolar. Dařilo se zejména akciím Nintenda. Firma v úterý oznámila, že na konci září by již měla představit nový produkt, kterým bude nová konzole SNES. V hongkongském Hang Sengu rostly zejména technologické společnosti, celý index pak uzavřel mírně v záporu. Čínský Shanghai Composite a jihokorejský Kospi si v úterý naopak nepatrně přilepšily. Trhy budou dnes sledovat zejména vystoupení předsedkyně Rady guvernérů Fedu Janet Yellenové. Dolar v úterý prozatím posiloval právě v reakci na očekávání toho, že Yellenová zopakuje věty, které používá v poslední době. Tedy, že americkou ekonomiku čeká další růst úrokových sazeb a blíží se i postupná redukce bilance Fedu. Japonský Nikkei 225 +0,36 % na 20225,09 b. Hongkongský Hang Seng -0,1 % na 25846,82 b. Čínský Shanghai Composite +0,22 % na 3192,4395 b. Jihokorejský Kospi +0,14 % na 2391,95 b. Australský S&P/ASX 200 -0,1 % na 5714,2 b. Zdroj: The Financial Times, Marketwatch, ReutersFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.