Asijské indexy ve čtvrtek tahaly do plusu banky

29.06.2017 09:21

Bankovní tituly rostly napříč celým kontinentem. Nejvýrazněji rostl australský S&P/ASX.Asijské hlavní indexy uzavřely všechny do jednoho v kladných číslech poté, co americká centrální banka (Fed) poprvé od finanční krize z let 2007 až 2009 schválila plány veškerých amerických bank co se týče dividend a zpětných odkupů v rámci druhého kola zátěžových testů. V Číně rostly velké státní banky ICBC a China Construction Bank. Australský S&P/ASX si připsal více než jedno procento. Dařilo se taktéž zejména bankovním titulům, když Macquarie Group, National Australia Bank i WesPac si připsaly kolem 2 %. Totožně se vyvíjel taktéž hongkongský Hang Seng, který byl tažen bankovním gigantem HSBC (+5,11 %). Výrazně rostl i Standard Chartered (+3,45 %). Japonský Niikei rostl o 0,45 %, jihokorejský Kospi si připsal ještě o desetinu procenta více. Samsung Electronics vzrostl o 0,50 %. Čínský Renminbi posílil na nejsilnější hodnotu za posledních sedm měsíců poté, co prezident Xi Jinping přijel do Hongkongu na dvacáté výročí předání území od Spojeného království. Onshore Renminbi se tak dostal na 6,78 za dolar a po třetím silném dnu v řadě v týdnu posílil již o 3 %. Offshore Renminbi taktéž posílil na 6,7889 za dolar. Japonský Nikkei 225 +0,45 % na 20220,3 b. Hongkongský Hang Seng +0,99 % na 25937,32 b. Čínský Shanghai Composite +0,29 % na 3182,4825 b. Jihokorejský Kospi +0,55 % na 2395,66 b. Australský S&P/ASX 200 +1,08 % na 5818,1 b. Zdroj: Marketwatch, The Financial Times, ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.