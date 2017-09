Asijské indexy začaly nový měsíc smíšeně

01.09.2017 09:11

Korejské akcie mírně odepisovaly, ostatní asijské akcie se dnes pohybovaly na zelené nule. Trhy čekají na zveřejnění dnešních dat z amerického trhu práce.Přestože korejský Kospi na začátku obchodní seance mírně připisoval, index uzavřel obchodování ztrátově. Index Kospi odepsal 0,23 %, přestože akcie giganta Samsung Electronics připsaly 0,39 % v dnešním obchodování. K poklesu hlavně přispěl relativně slabší dolar ke korejskému wonu. Slabší dolar se podepsal i na ztrátách japonského Nikkei. Index běhen dne odepisoval, uzavřel ale ziskem 0,23 %. Australský S&P/ASX 200 a čínský Shanghai Composite dnes mírně připisovaly. S&P/ASX 200 uzavřel o 0,18 % výše, Shanghai Composite rostl o 0,17 %. Výrazněji dnes připisoval jen Hongkongský Hang Seng, který rostl až o 0,3 %. Na konci sence se ale pohyboval kolem nuly. Indexy táhly nahoru sítě hazardních her a casino hotelů Sands China a Galaxy Entertainment, které připisovaly po pěti procentech po upgradu společnosti JPMorgan. Asijské trhy dnes čekají na zveřejnění dat z amerického trhu práce. Pokud by čísla byla nad očekáváním, mohly by vést k silnějšímu dolaru. Japonský Nikkei 225 +0,23 % na 19691,47 b. Hongkongský Hang Seng -0,05 % na 27955,58 b. Čínský Shanghai Composite +0,17 % na 3366,4144 b. Jihokorejský Kospi -0,23 % na 2357,69 b. Australský S&P/ASX 200 +0,18 % na 5724,6 b. Zdroj: ReutersRáchel KopúnováFio banka, a.s.