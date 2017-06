Asijské indexy začaly týden růstem

Indexy v Asii dnes posilovaly. Nejvýrazněji rostly hongkongský Hang Seng (+1,01 %) a japonský Nikkei 225 (+0,62 %).Investoři v Asii očekávají události tohoto týdne, kdy začne formální vyjednávání ohledně Brexitu a také bude vyhlášeno rozhodnutí ohledně inkluze čínských A-akcií v MSCI indexu rozvíjejících se ekonomik. Index Nikkei rostl o 0,6 % v odpoledním obchodování. V růstu mu pomohl také slabší yen. Japonští ekonomové očekávali mírný přebytek obchodní bilance za květen, ale dočkali se prvního deficitu tohoto roku. I přesto japonské akcie pokračují v růstu. Čínské akcie v úvodu týdne zůstaly v zeleném. Pomohly jim zvýšené ceny bydlení, které se meziročně zvýšily o 9,7 %, a injekce likvidity od čínské centrální banky. Akcie technologických firem v celém regionu začaly tento týden růstem po několika poklesech minulého týdne. Japonský Nikkei 225 +0,62 % na 20067,75 b. Hongkongský Hang Seng +1,01 % na 25885,96 b. Čínský Shanghai Composite +0,49 % na 3138,3422 b. Jihokorejský Kospi +0,38 % na 2370,9 b. Australský S&P/ASX 200 +0,54 % na 5805,2 b. Zdroj: The Wall Street Journal, ReutersRáchel KopúnováFio banka, a.s.