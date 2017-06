Asijské indexy zakončily v zeleném

13.06.2017 09:11

Asijské indexy nenavázaly na včerejší pokles v USA a mírně rostly. Australský S&P/ASX 200 se pohyboval výše po prodlouženém víkendu, tahounem byly zejména banky a komoditní sektor. Japonský Nikkei 225 -0,05 % zakončil níže, nepomohl ani slabší jen (USDJPY +0,2 %). Investoři tento týden vyhlížejí zejména zasedání Fedu, na kterém se očekává zvýšení sazeb, zasedá také Bank of Japan nebo Bank of England. Ropa je dnes ráno mírně výše, technologický výprodej se příliš nedotkl čínského ani tchajwanského indexu. Japonský Nikkei 225 -0,05 % na 19898,75 b. Hongkongský Hang Seng +0,38 % na 25804,69 b. Čínský Shanghai Composite +0,4 % na 3152,5089 b. Jihokorejský Kospi +0,71 % na 2374,7 b. Australský S&P/ASX 200 +1,67 % na 5772,8 b.Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.