Asijské trhy bez jasného směru

28.08.2017 09:06

Asijská seance proběhla bez jasně daného směru poté, co se v pátek trhy nedočkaly indicií od centrálních bankéřů. Americký dolar v noci mírně posiloval po víkendových ztrátách, tradeři vnímali vystoupení J. Yellenové v Jackson Hole jako signál k prodeji. Pod tlak jej dostává nejen otázka úrokových sazeb, ale také rozšíření dluhového stropu USA (termín do konce září). V Hong Kongu se dařilo dodavateli Applu, AAC Technologies který rostl přes 12 % po 57% meziročním nárůstu tržeb. Finanční tituly ztrácely. Japonský Nikkei 225 -0,01 % na 19449,9 b. Hongkongský Hang Seng +0,31 % na 27933,81 b. Čínský Shanghai Composite +0,86 % na 3360,1407 b. Jihokorejský Kospi -0,39 % na 2369,27 b. Australský S&P/ASX 200 -0,59 % na 5709,9 b.Filip TvrdekFio banka, a.s.