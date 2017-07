Asijské trhy na kladné nule

03.07.2017 09:36

Asijské trhy obchodovaly bez výraznějších výsledků, většina hlavních indexů uzavřela v kladných číslech. Mírnou ztrátu zaznamenal pouze australský S&P/ASX 200. Kladné výsledky zaznamenaly japonské akcie, index Nikkei rostl o 0,11%. Stejného růstu dosáhl jihokorejský index Kospi. O něco mírněji rostl taiwanský Y9999, který přidal 0,17%. Australský index S&P/ASX 200 jako jediný zaznamenal pokles, a to o 0,65%. Nejlepších výsledků v Austrálii dosáhl finanční sektor, ostatní ztrácely. Téměř 17% pokles zaznamenaly akcie společnosti Fairfax Media. Hongkongský index Hang Seng rostl o 15%, čínský Shanghai Composite o 0,06%. Japonský index nákupních manažerů Nikkei-Markit v červnu mírně poklesl na 52,4 z květnových 53,1. Japonské výrobě pomáhal rostoucí export do Jihovýchodní Asie. Japonský Nikkei 225 +0,11 % na 20055,8 b. Hongkongský Hang Seng +0,15 % na 25804,02 b. Čínský Shanghai Composite +0,06 % na 3194,3452 b. Jihokorejský Kospi +0,11 % na 2394,48 b. Australský S&P/ASX 200 -0,65 % na 5684,5 b. Zdroj: Reuters, Financial Times, MarketWatchJan Kregl, Fio banka, a.s.