Asijské trhy následovaly Ameriku a rostly

25.01.2017 09:00

Americké akciové indexy S&P 500 a Nasdaq Composite včera navýšily historické rekordy díky optimismu ohledně růstu americké ekonomiky. Ten trhy čerpají z výsledkové sezóny a makrodat. Trumpova administrativa také začíná poodhalovat roušku plánovaných kroků. Pozitivní sentiment se přenesl i do Asie. Čínské trhy byly klidné před nadcházejícími týdenními prázdninami. Obchodovat by se tam mělo ještě zítra. Jihokorejský hrubý domácí produkt ve 4Q podle předběžných údajů meziročně vzrostl o 2,3 %, čekal se 2,2% růst. Ve 3Q rostl 2,6% tempem. Japonská obchodní bilance v prosinci skončila s větším (641,4 mld. JPY) než očekávaným (281,1 mld. JPY) přebytkem díky většímu než očekávanému poklesu importu a lepšímu exportu. Ten vzrostl poprvé po 14 měsících poklesů. Australský index spotřebitelských cen CPI ve 4Q meziročně vzrostl o 1,5 %, čekal se 1,6% růst. Brzdou byla jádrová inflace. Japonský Topix +1,01 % na 1521,58 b. Hongkongský Hang Seng +0,42 % na 23046,83 b. Čínský Shanghai Composite +0,22 % na 3149,4317 b. Jihokorejský Kospi +0,06 % na 2066,94 b. Australský S&P/ASX 200 +0,38 % na 5671,514 b. Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.