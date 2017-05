Asijské trhy obchodovaly smíšeně, čínské akcie v záporu čtvrtý den v řadě

05.05.2017 08:40

Šanghajská burza oslabila po čtvrté řadě, vzhledem k pondělnímu volnu tak obchodovala v červeném celý tento týden. Hongkongské akcie ztrácely již čtvrtým týdnem. Čínský trh je pod tlakem vlády, která se snaží snížit zapákovanost tamního finančního systému. Akcie a dluhopisy čínských firem tak ztrácí, výnosy korporátních dluhopisů jsou nejvýše za poslední dva roky. Nejistota ohledně vývoje v Číně se negativně projevuje na cenách komodit, které už tak trápí obavy ohledně růstu čínské ekonomiky. Roste také šanghajská mezibankovní sazba. Růst krátkodobé úrokové míry vede banky k omezování skrytých půjček a investic do cenných papírů. Tyto stínové investice dosahovaly na konci loňského roku přibližně 26 % čínského HDP a v průměru pětinu aktiv malých a středních bank, zatímco u velkých státních bank pouhé procento. Vzhledem k tomu, že tato stínová aktiva nejsou zařazena do rozvahy, tak čínské banky nemusí tvořit dostatečné rezervy, což zvyšuje jejich rizikovou expozici a nadhodnocuje sílu jejich finanční pozice. Růst úroků ztěžuje financování čínských firem. Počet bankrotů do konce dubna tak dosáhnul loňských čísel. Japonský Topix +0,68 % na 1550,3 b. Hongkongský Hang Seng -1,01 % na 24434,61 b. Čínský Shanghai Composite -0,86 % na 3100,4899 b. Jihokorejský Kospi +0,97 % na 2241,24 b. Australský S&P/ASX 200 -0,68 % na 5836,6 b. Zdroj: The Wall Street JournalJan Tománek, Fio banka, a.s.