Asijské trhy obchodovaly smíšeně, Severní Korea řinčela zbraněmi

Asijské trhy do nového týdne vstoupily bez výraznějších změn a (tržních) zpráv. Japonsko bylo ve stavu nejvyšší pohotovosti, když Severní Korea odpálila čtyři balistické střely do nedalekých vod. Japonský Topix -0,2 % na 1554,9 b. Hongkongský Hang Seng +0,18 % na 23596,28 b. Čínský Shanghai Composite +0,5 % na 3234,4009 b. Jihokorejský Kospi +0,13 % na 2081,36 b. Australský S&P/ASX 200 +0,3 % na 5746,51 b. Zdroj: BloombergJan TománekFio banka, a.s.