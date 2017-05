Asijské trhy rostly s výjimkou Číny po sníženém ratingu od agentury Moody’s

24.05.2017 09:00

Asijské akciové trhy si připsaly mírné zisky. Červeně se zbarvily jen čínské indexy poté, co ratingová agentura Moody’s poprvé od roku 1989 snížila Číně úvěrový rating ze stupně A1 na Aa3 a výhled ze „negative“ na „stable“. Agentura vidí pravděpodobný výrazný nárůst zadlužení napříč ekonomikou, které by mělo zatížit státní finance. Přímý dopad snížení ratingu je malý, jelikož většinu vládního dluhu drží domácí, především státní a polostátní investoři. Snížení ratingu podtrhává obavy, zda čínská vláda může omezit přílišné zadlužení finančního systému a zároveň udržet růst ekonomiky na cílovanými 6,5 %. Japonský Nikkei 225 +0,66 % na 19742,98 b. Hongkongský Hang Seng -0,11 % na 25374,85 b. Čínský Shanghai Composite -0,35 % na 3051,148 b. Jihokorejský Kospi +0,24 % na 2317,34 b. Australský S&P/ASX 200 +0,15 % na 5769 b. Zdroj: BloombergJan TománekFio banka, a.s.